У матчі 2-го раунду Кубка Німеччини Баварія поступилася Саарбрюкену з рахунком 1:2 і вилетіла з розіграшу Кубка Німеччини. Подібна сенсація сталася з мюнхенцями лише вдруге в їхній клубній історії.

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Згідно з Opta, вперше Баварія вилетіла від команди, яка виступала в третьому (або нижче) дивізіоні рівно 23 роки тому – 1 листопада 2000 року. Тоді мюнхенці вибули з Кубка від скромного Магдебурга, який виступав у четвертому дивізіоні країни. У тій зустрічі суперник пройшов Рекордмайстра в серії пенальті.

В 1/8 фіналу Кубка Німеччини 2023/24 зуміли пробитися лише шість команд з елітного дивізіону.

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