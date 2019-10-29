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"Історія повторюється": Лунін потрапив до списку головних розчарувань Прімери

15:12 3701 Читать на русском
"Історія повторюється": Лунін потрапив до списку головних розчарувань Прімери
Лунін програє конкуренцію Масіпу

Голкіпер Вальядоліда та збірної України Андрій Лунін знову ризикує залишитись без ігрової практики до кінця сезону. Його ситуація сильно непокоїть іспанську пресу.

Описуючи ситуацію 50-ти орендованих гравців Ла Ліги, Marca називає 20-річого українця одним з головних розчарувань сезону.

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Лунін опинився у компанії Рафіньї Алькантари (Сельта), Хонатана Кальєрі (Еспаньйол), Сандро Раміреса (Вальядолід) Альфонсо Педраси (Бетіс), Альваро Морати (Атлетіко) та Кубо (Мальорка), які наразі більше провалюються попри величезні очікування.

"У випадку з Луніним – історія повторюється. Спочатку українець провів сезон за спиною у Куельяра, а потім перебрався у Вальядолід, де зустрівся з Масіпом, який відмінно розпочав сезон, граючи в кожному матчі. Навіть Ареола, ставши сенсаційним трансфером Реала, зумів провести два поєдинки", – зазначає журналіст видання Хосе Луїс Уртадо.

Нагадаємо, що Лунін не провів за клуб Роналдо ще жодної хвилини. Тренер обіцяє Андрію участь в Кубку Іспанії, який для клубів Прімери стартує лише в грудні.

Найкращим орендованим футболістом сезону 2019/20 Marca називає норвежця Мартіна Едегора – несподіваного вожака Реал Сосьєдада. У його активі – два голи і три асисти.

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Іспанія Головне Андрій Лунін Андрій Лунін Реал Мадрид Реал Мадрид Вальядолід Вальядолід
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