Астон Вилла в рамках 7-го тура АПЛ обыграла Брайтон. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Брайтон хоть и играет в яркий футбол, но регулярно случаются провалы. Особенно против соперников, которым удается переиграть команду Роберто Де Дзерби тактически. Сегодня это удалось Унаи Эмери, чьи подопечные буквально уничтожили оппонентов.

Де Дзерби потерпел позорные 1:6 в битве претендентов на ЛЧ – бомбардир Астон Виллы хет-триком положил Брайтон на колени

Астон Вилла нанесла Брайтону самое крупное поражение за все время выступлений в АПЛ. Ранее "чайки" дважды проигрывали со счетом 0:5, а сегодня впервые пропустили шесть мячей.