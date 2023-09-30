Історичне фіаско Де Дзербі у відеоогляді матчу Астон Вілла – Брайтон – 6:1
19:30 - Читать на русском
Астон Вілла в рамках 7-го туру АПЛ обіграла Брайтон. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
14’ Оллі Воткінс
21’ Оллі Воткінс
65’ Оллі Воткінс
85’ Джейкоб Ремзі
90+7’ Дуглас Луїс
Ансу Фаті 50’
14’ Оллі Воткінс
21’ Оллі Воткінс
50’ Ансу Фаті
65’ Оллі Воткінс
85’ Джейкоб Ремзі
90+7’ Дуглас Луїс
Брайтон хоч і грає у яскравий футбол, але регулярно трапляються провали. Особливо проти суперників, яким вдається переграти команду Роберто Де Дзербі тактично. Сьогодні це вдалося Унаї Емері, чиї підопічні буквально знищили опонентів.
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Астон Вілла завдала Брайтону найбільшої поразки за весь час виступів в АПЛ. Раніше "чайки" двічі програвали з рахунком 0:5, а сьогодні вперше пропустили шість м'ячів.
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