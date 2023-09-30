Астон Вілла в рамках 7-го туру АПЛ обіграла Брайтон. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Брайтон хоч і грає у яскравий футбол, але регулярно трапляються провали. Особливо проти суперників, яким вдається переграти команду Роберто Де Дзербі тактично. Сьогодні це вдалося Унаї Емері, чиї підопічні буквально знищили опонентів.

Де Дзербі зазнав ганебних 1:6 у битві претендентів на ЛЧ – бомбардир Астон Вілли хет-триком поклав Брайтон на коліна

Астон Вілла завдала Брайтону найбільшої поразки за весь час виступів в АПЛ. Раніше "чайки" двічі програвали з рахунком 0:5, а сьогодні вперше пропустили шість м'ячів.