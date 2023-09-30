Астон Вилла сошлась с Брайтоном в рамках 7 тура АПЛ. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Встречались команды, желающие бросить вызов признанным грандам АПЛ. Оба набрали хорошую форму в чемпионате – Астон Вилла выиграла 2 матча подряд, а Брайтон 3.

В первом тайме амбиции подтвердила только команда Эмери. Вилла просто смяла подопечных Де Дзерби за 26 минут. Олли Уоткинс оформил дубль, а Эступиньян панически подправил удар Диаби в свои ворота. Брайтон не создал ничего толкового до конца тайма и мог пропускать еще больше.

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В перерыве Де Дзерби провел сразу три замены – Лэмпти, Фати, Педро вместо Эступиньяна, Уэлбека и Фергюсона. "Джокеры" принесли результат уже на 50-й минуте. Педро "выгрыз" мяч в штрафной площадке и выкатил на Фати, отличившегося дебютным голом в Англии.

Гости продолжали давить, но развить надежду на камбэк не удалось. Вместо этого Брайтон пропустил еще раз от безудержного Уоткинса – хет-трик. В последний раз Олли мог похвастаться таким достижением в АПЛ 3 года назад, когда Вилла уничтожила Ливерпуль (7:2). Также для 27-летнего форварда это 50 гол за бирмингемцев.

Ребята Де Дзерби развалились окончательно. Уоткинс добавил в свой актив ассист на Рэмзи. Когда же Стил наконец-то парировал удар героя, то первым на добивание прибежал Дуглас Луис – 6:1. Вилла набрала 15 очков и догнала Брайтон в зоне ЛЧ.

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