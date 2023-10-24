Тоттенхэм имел отличный шанс стать единоличным лидером АПЛ после осечки Арсенала. Для этого "шпорам" нужно было одолеть другую лондонскую команду – Фулхэм.

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Соперники обменялись супермоментами в дебюте встречи. Сон не реализовал выход один на один, а удар головой Палиньи потянул Викарио. Далее царило затишье, которое прервала ошибка Келвина Бэсси на 36-й минуте. Защитник Фулхэма обрезался на своей половине, и Тоттенхэм несколькими передачами вывел Сона на ударную позицию – капитан мастерски оформил седьмой гол в чемпионате (столько же у Салаха, 9 у Холанда).

В дебюте второго тайма история повторилась. Летом Фулхэм отдал Аяксу 23 млн евро за левоногого Бесси, но из-за травм вынужден ставить нигерийца на неудобную правую половину. Келвин под давлением снова неудачно выбил мяч "хилой" правой ногой и подарил гол Мэддисону – 2:0. Безудержный Сон добавил в свой актив ассист.

В заключительные 20 минуты Тоттенхэм имел определенные проблемы в защите, однако довел дело до победы. Банда Анге Постекоглу – новый лидер АПЛ.

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