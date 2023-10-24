Історичний рекорд у відеоогляді матчу Тоттенхем – Фулхем – 2:0
24 жовтня 08:28 - Читать на русском
Тоттенхем обіграв Фулхем (2:0) в рамках 9-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Ман Сіті й Арсенал перебували на вершині АПЛ лише до понеділка, коли свій матч 9-го туру провів Тоттенхем. "Шпори" без особливих проблем розібралися з Фулхемом і повернулися на перше місце.
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Ця перемога стала знаковою для головного тренера Тоттенхема Ангелоса Постекоглу. Австралійський фахівець встановив новий рекорд для наставника-новачка. За перші 9 матчів АПЛ його команда набрала 23 очки з 27 можливих. Це найкращий тренерський початок кар'єри в Англії за всю історію.
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