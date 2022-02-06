Байер снял скальп из Боруссии Дортмунд в 21-м туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Стартовало все из двух автоголов в разные ворота, после чего "фармацевты" четырежды поразили владения хозяев. Дортмундцы ответили лишь одним точным выстрелом Тиггеса в конце.

Байер в матче с парадом автоголов разгромил Борусию Д, сократив отставание от главного конкурента