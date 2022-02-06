Исторический позор "шмелей" в видеообзоре матча Боруссия Д – Байер – 2:5
19:23 - Читати українською
Байер снял скальп из Боруссии Дортмунд в 21-м туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
завершено
16’ Джереми Фримпонг
90+1’ Штеффен Тиггес
Мануэль Аканджи 10’
Флориан Вирц 20’
Роберт Андрих 28’
Йонатан Та 54’
Мусса Диаби 87’
10’ Мануэль Аканджи
16’ Джереми Фримпонг
20’ Флориан Вирц
28’ Роберт Андрих
54’ Йонатан Та
87’ Мусса Диаби
90+1’ Штеффен Тиггес
Стартовало все из двух автоголов в разные ворота, после чего "фармацевты" четырежды поразили владения хозяев. Дортмундцы ответили лишь одним точным выстрелом Тиггеса в конце.
Байер в матче с парадом автоголов разгромил Борусию Д, сократив отставание от главного конкурента
Боруссия впервые в истории пропустила пять голов от Байера в Бундеслиге на своем поле. С 43 пунктами в активе подопечные Марко Розе остались вторыми, а команда Херардо Сеоане расположилась третьей, имея на 5 зачетных баллов меньше.
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