Байєр зняв скальп із Борусії Дортмунд у 21-му турі Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Стартувало все з двох автоголів у різні ворота, після чого "фармацевти" чотири рази вразили володіння господарів. Дортмундці відповіли лише одним влучним пострілом Тіггеса наприкінці.

Байєр у матчі з парадом автоголів розгромив Борусію Д, скоротивши відставання від головного конкурента

Борусія вперше в історії пропустила п'ять голів від Байєра у Бундеслізі на своєму полі. Із 43-ма пунктами в активі підопічні Марко Розе залишились другими, а команда Херардо Сеоане розташувалась третьою, маючи на 5 залікових балів менше.