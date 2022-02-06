Історична ганьба "джмелів" у відеоогляді матчу Борусія Д – Байєр – 2:5
19:23 - Читать на русском
Байєр зняв скальп із Борусії Дортмунд у 21-му турі Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
завершено
16’ Джеремі Фрімпонг
90+1’ Штеффен Тіггес
Мануель Аканджі 10’
Флоріан Вірц 20’
Роберт Андріх 28’
Йонатан Та 54’
Мусса Діабі 87’
10’ Мануель Аканджі
16’ Джеремі Фрімпонг
20’ Флоріан Вірц
28’ Роберт Андріх
54’ Йонатан Та
87’ Мусса Діабі
90+1’ Штеффен Тіггес
Стартувало все з двох автоголів у різні ворота, після чого "фармацевти" чотири рази вразили володіння господарів. Дортмундці відповіли лише одним влучним пострілом Тіггеса наприкінці.
Байєр у матчі з парадом автоголів розгромив Борусію Д, скоротивши відставання від головного конкурента
Борусія вперше в історії пропустила п'ять голів від Байєра у Бундеслізі на своєму полі. Із 43-ма пунктами в активі підопічні Марко Розе залишились другими, а команда Херардо Сеоане розташувалась третьою, маючи на 5 залікових балів менше.
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