Германич, Бундеслига, 21-й тур

Боруссия Д – Байер – 2:5

Голы: Фримпонг, 16 (г.), Тиггес, 90+1 – Аканджи, 10 (аг.), Вирц, 20, Андрих, 28, Та, 54, Диаби, 87

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В центральном матче тура Боруссия в Дортмунде принимала Байер. Хозяева забили уже на 10-й минуте. Правда, забили сами себе. После серии ошибок у собственных ворот представитель Байера перехватил сферу и пробил. Кобель в падении выбил мяч, но круглый попал в Аканджи и от него залетел в сетку. Хозяева радовались не долго – Менье после навеса со штрафного переправил мяч в дальний угол. Сфера по дороге зацепила Фримпонга и в матче был зафиксирован второй автогол.

Однако совсем скоро леверкузенцы снова вышли вперед: стремительную контратаку точно завершил Вирц. В середине тайма Андрих со штрафного перекинуо стенку и попал впритирку со стойкой – 3:1. Перед перерывом Кобель спас свои ворота от четвертого гола, остановив рукой сферу после выстрела Баккера под перекладину.

После отдыха Бранд дальним ударом пытался закрутить мяч в правый угол – Леннарт Грилль в падении достал кожаного. В ответ "фармацевты" снова забили: после розыгрыша углового Та добил снаряд в сетку после отскока. Мален неплохо пробивал из-под защитников и Грилль даже выпустил мяч из рук, но подстраховали свои же. В конце матча Диаби прибил "шмелей", умудрившись замкнуть прострел Фримпонга в окружении защитников. Тиггес в подобном стиле уже в добавленное время подсластил горечь поражения для Дортмунда. Как следствие, Байер в турнирной таблице сократил отставание от Борусии до 5 очков.

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