Исторический клуб Франции может быть продан за 32 млн евро – есть неожиданный претендент
Акционеры Сент-Этьена рассматривают вариант с возможной продажей клуба грядущим летом.
Президент Ланса Джозеф Угурлян претендует на приобретение Сент-Этьена. Как информирует L'Équipe, он встретился с совладельцем "зелёных" Бернаром Каяццо, чтобы обсудить потенциальную сделку.
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Согласно источнику, Угурлян – не единственный претендент на приобретение Сент-Этьена. Сообщается, что анонимный англоязычный покупатель предложил действующим владельцам 32 миллиона евро. Предполагается, что Угурлян может предложить на 3 миллиона евро больше.
Сент-Этьен является одним из самых успешных клубов Франции. На его счету 10 чемпионских титулов и 6 побед в Кубке Франции. В 1976 году "зелёные" дошли до финала КЕЧ, в котором уступили Баварии (0:1).
В настоящее время Сент-Этьен выступает во втором французском дивизионе.
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