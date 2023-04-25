Президент Ланса Джозеф Угурлян претендует на приобретение Сент-Этьена. Как информирует L'Équipe, он встретился с совладельцем "зелёных" Бернаром Каяццо, чтобы обсудить потенциальную сделку.

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Согласно источнику, Угурлян – не единственный претендент на приобретение Сент-Этьена. Сообщается, что анонимный англоязычный покупатель предложил действующим владельцам 32 миллиона евро. Предполагается, что Угурлян может предложить на 3 миллиона евро больше.

Сент-Этьен является одним из самых успешных клубов Франции. На его счету 10 чемпионских титулов и 6 побед в Кубке Франции. В 1976 году "зелёные" дошли до финала КЕЧ, в котором уступили Баварии (0:1).

В настоящее время Сент-Этьен выступает во втором французском дивизионе.

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