Президент Ланса Джозеф Угурлян претендує на придбання Сент-Етьєна. Як інформує L'Équipe, він зустрівся зі співвласником "зелених" Бернаром Каяццо, щоб обговорити потенційну угоду.

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Згідно з джерелом, Угурлян – не єдиний претендент на придбання Сент-Етьєна. Повідомляється, що анонімний англомовний покупець запропонував чинним власникам 32 мільйони євро. Передбачається, що Угурлян може запропонувати на 3 мільйони євро більше.

Сент-Етьєнн є одним із найуспішніших клубів Франції. На його рахунку 10 чемпіонських титулів і 6 перемог у Кубку Франції. У 1976 році "зелені" дійшли до фіналу КЄЧ, в якому поступилися Баварії (0:1).

Нині Сент-Етьєн виступає у другому французькому дивізіоні.

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