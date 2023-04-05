Украинский защитник Илья Забарный наконец сыграл в своем первом поединке в АПЛ. Смотрите видео голов и обзор перенесенной встречи 7-го тура АПЛ между "вишнями" и "чайками" на "Футбол 24".

Первый по-настоящему опасный момент в матче возник лишь в середине первого тайма и сразу же стал голевым. Митома из пределов вратарской прострелил на Фергюсона, который пяткой результативно пробил в дальний угол. В ответ Соланке целился из района одиннадцатиметрового – голкипер отбил.

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Вскоре Траоре был обязан сравнивать, но, выйдя один на один, чудом пробил мимо ворот. Вскоре Соланке расстреливал Джейсона Стила с острого угла, а Траоре на добивании попал в защитника.

После перерыва Фергюсон закручивал в дальний угол – неточно. Лерма в ответ выстрелил над перекладиной. На 75-й минуте Гросс мощно пробил по центру, и лишь реакция Нето спасла Борнмут от второго гола. Позже бразильский кипер потянул удар и от Уэлбека. На 85-й минуте за Борнмут дебютировал Илья Забарный. Украинский защитник уже в добавленное время не сумел остановить Энсисо, позволив Брайтону удвоить свое преимущество.