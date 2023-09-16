Интер разбил Милан в четвертом туре Серии А. Видео голов и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

В миланском дерби "россонери" не ждало ничего приятного. Интер не оставил никаких шансов Милану на приемлемый результат. "Нерадзурри" забили пять мячей, на которые подопечные Пиоли смогли ответить лишь раз. Гол-красавец в свой актив записал Маркус Тюрам, который мощным ударом попал в дальнюю от себя девятку.

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Интер впервые в истории выиграл пять матчей подряд против Милана во всех турнирах, а победа стала самой результативной с 1974 года.

Сейчас "нерадзурри" возглавляют турнирную таблицу Серии А, имея в своем активе 12 баллов. Милан находится на третьем месте с 9 очками.