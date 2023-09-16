Інтер розтрощив Мілан в четвертому турі Серії А. Відео голів та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

В міланському дербі "россонері" не чекало нічого приємного. Інтер не залишив жодних шансів Мілану на прийнятний результат. "Нерадзуррі" забили п'ять м'ячів, на які підопічні Піолі змогли відповісти лише раз. Гол-красень у свій актив записав Маркус Тюрам, який потужним ударом влучив в дальню від себе дев'ятку.

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Інтер вперше в історії виграв п'ять матчів поспіль проти Мілана в усіх турнірах, а перемога стала найрезультативнішою з 1974 року.

Наразі "нерадзуррі" очолюють турнірну таблицю Серії А, маючи у своєму активі 12 балів. Мілан перебуває на третьому місці з 9 очками.