В поединке 2-го тура чемпионата Украины ЛНЗ одержал дебютную победу в УПЛ, разгромив Минай (3:0). Смотрите видео голов и обзор дуэли на "Футбол 24".

Прядун на 6-й минуте должен был выводить ЛНЗ вперед, но после навеса с углового головой пробил мимо правой стойки. Вскоре Муравский едва не привез пенальти в свои ворота, скосив на самой линии игрока Миная. Арбитр ограничился "горчичником".

ЛНЗ одержал дебютную победу в УПЛ, разгромив Минай на выезде

Довольно скучный первый тайм, в конце концов, завершился голом в ворота Миная – Бойко решился на дальний удар из-за пределов штрафной. Минай успел сравнять, но было зафиксировано положение вне игры.

После отдыха Прядун удвоил преимущество черкащан, добив сферу после отскока от стойки. В середине второго тайма Рогозинский целился по центру после углового, но мяч прилетел в руки киперу ЛНЗ и сократить счет не удалось. Уже через несколько минут Пасич вывел Наумца один на один, и последний окончательно похоронил интригу в матче, принеся Ковпаку и Ко первую историческую победу в элитном дивизионе.