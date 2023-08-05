У поєдинку 2-го туру чемпіонату України ЛНЗ здобув дебютну перемогу в УПЛ, розгромивши Минай (3:0). Дивіться відео голів та огляд дуелі на "Футбол 24".

Прядун на 6-й хвилині мав виводити ЛНЗ вперед, але після навісу з кутового головою пробив повз праву стійку. За трохи Муравський ледь не привіз пенальті у свої ворота, скосивши на самісінькій лінії гравця Миная. Арбітр обмежився "гірчичником".

ЛНЗ здобув дебютну перемогу в УПЛ, розгромивши Минай на виїзді

Доволі нудний перший тайм, зрештою, завершився голом у ворота Миная – Бойко наважився на дальній удар з-за меж штрафного. Минай встиг зрівняти, але було зафіксовано положення поза грою.

Після відпочинку Прядун подвоїв перевагу черкащан, добивши сферу після відскоку від стійки. В середині другого тайму Рогозинський цілив по центру після кутового, але м'яч прилетів у руки кіперу ЛНЗ і скоротити рахунок не вдалось. Вже за декілька хвилин Пасіч вивів Наумця сам на сам, і останній остаточно поховав інтригу у матчі, принісши Ковпаку і Ко першу історичну перемогу в елітному дивізіоні.