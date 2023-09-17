Историческая победа черкасцев в видеообзоре матча ЛНЗ – Рух – 2:1
17:12 - Читати українською
ЛНЗ одержал свою вторую победу в УПЛ, обыграв Рух в матче 7-го тура. Смотрите видео голов и обзор игры ЛНЗ – Рух на "Футбол 24".
36’ Денис Норенков
86’ Максим Прядун
Илья Квасница 63’
36’ Денис Норенков
63’ Илья Квасница
86’ Максим Прядун
ЛНЗ в конце первого тайма повел в счете – Норенков обокрал защитника и легко переиграл вратаря. Черкасцы могли удвоить преимущество, но Геннадию Пасичу не хватило точности.
ЛНЗ одержал историческую победу под руководством Дулуба, прервав беспроигрышную серию Руха
Рух отыгрался во втором тайме: Квасница забежал в штрафную с правого фланга и пробил в дальний угол. Обе команды имели возможности вырвать победу, но повезло ЛНЗ – Прядун среагировал на скидку от Стасюка и в падении переправил мяч в ворота. Так черкасцы одержали свою первую домашнюю победу в УПЛ.
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