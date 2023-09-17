ЛНЗ здобув свою другу перемогу в УПЛ, обігравши Рух у матчі 7-го туру. Дивіться відео голів та огляд гри ЛНЗ – Рух на "Футбол 24".

ЛНЗ наприкінці першого тайму повів у рахунку – Норенков обікрав захисника та легко переграв воротаря. Черкасці могли подвоїти перевагу, але Геннадію Пасічу не вистачило влучності.

ЛНЗ здобув історичну перемогу під керівництвом Дулуба, перервавши безпрограшну серію Руха

Рух відігрався в другому таймі: Квасниця забіг у штрафний з правого флангу та пробив у дальній кут. Обидві команди мали нагоди вирвати перемогу, але пощастило ЛНЗ – Прядун зреагував на скидку від Стасюка та в падінні переправив м'яч у ворота. Так черкасці здобули свою першу домашню перемогу в УПЛ.