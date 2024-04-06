Для Томаса Мюллера встреча против Хайденхайма стала 700-й за мюнхенский клуб во всех турнирах. 34-летний полузащитник стал первым игроком, который достиг этой отметки за Баварию с момента ее выхода в Бундеслигу 1965 года.

Бавария опозорилась с Хайденхаймом, проиграв после 2:0 – Байер мчится к чемпионству, опережая мюнхенцев на 16 очков

Для мюнхенцев все начиналось хорошо. Команда Тухеля оформила комфортное преимущество еще в первом тайме, забив два гола. Впрочем, после перерыва Бавария расслабилась, пропустив два мяча за минуту. Под конец матча Хайденхайм забил третий гол в ворота мюнхенцев.

Бавария находится на втором месте с 60 очками. Отставание от Байера теперь составляет 16 очков. Хайденхайн расположился на 10 месте с 33 баллами.