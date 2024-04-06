Для Томаса Мюллєра зустріч проти Хайденхайма стала 700-ю за мюнхенський клуб у всіх турнірах. 34-річний півзахисник став першим гравцем, який досяг цієї позначки за Баварію з моменту її виходу до Бундесліги 1965 року.

Баварія зганьбилась з Хайденхаймом, програвши після 2:0 – Байєр мчить до чемпіонства, випереджаючи мюнхенців на 16 очок

Для мюнхенців все починалося добре. Команда Тухеля оформила комфортну перевагу ще в першому таймі, забивши два голи. Утім, по перерві Баварія розслабилася, пропустивши два м'ячі за хвилину. Під кінець матчу Хайденхайм забив третій гол у ворота мюнхенців.

Баварія перебуває на другому місці з 60 очками. Відставання від Байєра тепер складає 16 очок. Хайденхайн розташувався на 10 місці з 33 балами.