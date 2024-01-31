Згідно з інформацією AS, суд розгляне справу колишнього гравця Сельти, якого звинувачують в сексуальному насильстві над жінкою, яка працювала маскотом на матчі з Еспаньйолом.

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Джерело зазначає, що інцидент стався 24 квітня 2019 року, коли маскоти вітали команди перед початком матчу. Мальйо, який тоді був капітаном Сельти, підійшов до жінки й засунув руки під її костюм. Уго доторкався до грудей та інших частин тіла ймовірної жертви.

Суд над колишнім захисником Сельти має відбутися 24 липня 2024 року. Прокуратура вимагає 24 місяці ув'язнення.

Нагадаємо Уго Мальйо – вихованець Сельти. Він грав за першу команду з 2009 по 2023 роки. Наразі захисник виступає бразильський Інтернасьйонал.

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