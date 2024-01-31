Звезда Барселоны узнал вердикт по поводу травмы – он пропустит важный матч каталонцев
Повреждение нападающего Барселоны Жоау Фелиша оказалось более серьезным, чем ожидалось.
Португалец получил травму во вторник, 30 января, на тренировке. Тесты показали, что у Жоау Фелиша растяжение внешней боковой связки правой лодыжки.
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Согласно информации Тони Хуанмарти, 24-летний футболист пропустит около четырех недель. Таким образом, он не сможет принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором Барселона сыграет с Наполи. Эта встреча запланирована на 21 февраля.
Португалец выступает за каталонцев на правах аренды из Атлетико. В текущем сезоне Жоау отметился семью голами и пятью ассистами в 28 матчах за Барселону.
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