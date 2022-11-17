Эльче назначил Пабло Мачина на должность главного тренера. Об этом информирует официальный сайт клуба.

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Мачин стал пятым тренером, находящимся на контракте у Эльче. Ранее клуб уволил Франсиско, Хорхе Альмирона, Серхио Мантекона и Альберто Гальего.

Миссия Мачина по спасению Эльче практически невыполнима – команда находится на последнем месте турнирной таблицы. До спасительной 17-й строчки её отделяют 8 очков.

Контракт Мачина с клубом рассчитан до конца сезона.

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