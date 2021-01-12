Две отставки за сутки – клубы Ла Лиги реагируют на неутешительные результаты
Сразу два клуба элитного дивизиона чемпионата Испании остались без главных тренеров.
Уэска сделала первый шаг. Мичел и весь его тренерский штаб ушли в отставку. Команда находится на последнем месте в турнирной таблице, одержав лишь одну победу за 18 туров.
Рамос забил роскошный гол Лунину – капитан Реала сорвал овации даже на тренировке
Сегодня об увольнении Пабло Мачина объявил Алавес. Специалист пришел в клуб только в августе прошлого года. Однако его коллектив балансирует над зоной вылета, а в последних трех матчах набрал лишь одно очко.
Добавим, что на вершине турнирной таблицы Ла Лиги расположился Атлетико. Мадридцы на очко опережают своих соседей из Реала, но имеют в запасе еще три поединка.
Фонсека підсобив Мілану, Реал не розтопив лід, Моурінью в казці, непохитні "традиції" Бундесліги – огляд вікенду