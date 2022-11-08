Чемпионат Испании 2022/23, 14-й тур

Эльче – Жирона – 1:2

Голы: Лирола, 16 – Мартен, 39, Кастельянос, 66

Атлетик – Вальядолид – 1:0 (первый тайм)

Голы: Гурусета, 19

Эльче в домашнем матче с Жироной пытался одержать первую победу в сезоне. Правда, с нынешними каталонцами сделать это было трудно – за последние три тура они отобрали очки у Осасуны и Реала, одолев Атлетик. И все равно команда из Аликанте дала бой, дважды попав в каркас ворот и открыв счет на 16-й минуте.

Тем не менее, Жирона вновь взяла свое. Гости нанесли 20 ударов, наиграли на более 2,5 ожидаемых гола и реализовали свои моменты. На 39-й минуте Мартен, вышедший на замену, сравнял счет, а в середине второго тайма Кастельянос забил второй мяч. Счет мог быть и крупнее, однако Ромеу попал в перекладину, а Стуани с трех метров пробил параллельно воротам. В итоге, финальный свисток зафиксировал победу Жироны со счетом 1:2.

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