Ельче призначив Пабло Мачіна на посаду головного тренера. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Дві відставки за добу – клуби Ла Ліги реагують на невтішні результати

Мачін став п'ятим тренером, який перебуває на контракті у Ельче. Раніше клуб звільнив Франсіско, Хорхе Альмірона, Серхіо Мантекона та Альберто Гальєго.

Місія Мачіна з порятунку Ельче практично нездійсненна – команда знаходиться на останньому місці турнірної таблиці. До рятівної 17-го рядка її відокремлюють 8 очок.

Контракт Мачіна з клубом розрахований до кінця сезону.

Атлетік розгромив Вальядолід і повернувся в зону ЛЧ, Жирона впевнено перемогла Ельче