Іспанський клуб узяв на контракт п'ятого тренера
Ельче призначив Пабло Мачіна на посаду головного тренера. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Дві відставки за добу – клуби Ла Ліги реагують на невтішні результати
Мачін став п'ятим тренером, який перебуває на контракті у Ельче. Раніше клуб звільнив Франсіско, Хорхе Альмірона, Серхіо Мантекона та Альберто Гальєго.
Місія Мачіна з порятунку Ельче практично нездійсненна – команда знаходиться на останньому місці турнірної таблиці. До рятівної 17-го рядка її відокремлюють 8 очок.
Контракт Мачіна з клубом розрахований до кінця сезону.
Атлетік розгромив Вальядолід і повернувся в зону ЛЧ, Жирона впевнено перемогла Ельче
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter