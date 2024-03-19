Главный тренер Гранады Александер Медина больше не будет сотрудничать с командой.

Руководство андалусийского клуба на своем официальном сайте объявило об увольнении главного тренера. Александер Медина руководил командой с ноября 2023 года. На своем посту он сменил Пако Лопеса.

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За период сотрудничества с уругвайским специалистом Гранада провела 17 матчей, в которых одержала 1 победу, 4 раза сыграла вничью и потерпела 12 поражений. Новым тренером клуба из Андалусии стал Хосе Рамон Сандоваль, который известен своей работой с Райо Вальекано, Кордовой и Фуэнлабрадой. Пресс-служба Гранады не сообщила срок действия контракта с новым руководителем.

Сейчас андалузцы находятся на 19-м месте в турнирной таблице Ла Лиги. В активе Гранады 14 очков после 28 сыгранных матчей.

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