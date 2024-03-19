Головний тренер Гранади Александер Медіна більше не співпрацюватиме з командою.

Керівництво андалусійського клубу на своєму офіційному сайті оголосило про звільнення головного тренера. Александер Медіна керував командою з листопада 2023 року. На своїй посаді він змінив Пако Лопеса.

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За період співпраці з уругвайським фахівцем Гранада провела 17 матчів, у яких здобула 1 перемогу, 4 рази зіграла внічию і зазнала 12 поразок. Новим тренером клубу з Андалусії став Хосе Рамон Сандоваль, який відомий своєю роботою з Райо Вальєкано, Кордовою та Фуенлабрадою. Прес-служба Гранади не повідомила термін дії контракту з новин очільником.

Наразі андалузці перебувають на 19-му місці у турнірній таблиці Ла Ліги. В активі Гранади 14 очок після 28 зіграних матчів.

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