В своих соцсетях "желтая субмарина" официально объявила об отставке главного тренера Пачеты. Испанский специалист проработал с Вильярреалом всего два месяца.

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Пачета заменил на тренерской скамье Кике Сетьена, который неудачно стартовал в чемпионате. Впрочем, и новый наставник недолго задержался на своей должности. Руководство клуба не разгласило об имени нового тренера, но по информации Mundo Deportivo, Марселино в ближайшее время может возглавить Вильярреал.

Напомним, "желтая субмарина" сейчас находится на 13 строчке в турнирной таблице Ла Лиги с 12 очками.

Comunicado oficial: José Rojo Martín 'Pacheta'. pic.twitter.com/dbyfWkXG6t — Villarreal CF (@VillarrealCF) November 10, 2023

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