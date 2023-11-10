Испанский клуб официально уволил тренера – он пришел в команду всего два месяца назад
Руководство Вильярреала после череды неудач решило снова сменить тренера.
В своих соцсетях "желтая субмарина" официально объявила об отставке главного тренера Пачеты. Испанский специалист проработал с Вильярреалом всего два месяца.
Лига Европы: Ливерпуль проиграл с отмененным мячом на 90+8, игрок сборной Украины голом поспособствовал разгрому
Пачета заменил на тренерской скамье Кике Сетьена, который неудачно стартовал в чемпионате. Впрочем, и новый наставник недолго задержался на своей должности. Руководство клуба не разгласило об имени нового тренера, но по информации Mundo Deportivo, Марселино в ближайшее время может возглавить Вильярреал.
Напомним, "желтая субмарина" сейчас находится на 13 строчке в турнирной таблице Ла Лиги с 12 очками.
"Лунин лучше этого стриптизера": Беллингем ошеломленный украинцем, топовый испанский СМИ удивил оценкой