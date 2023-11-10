У своїх соцмережах "жовта субмарина" офіційно оголосила про відставку головного тренера Пачети. Іспанський фахівець пропрацював з Вільяреалом лише два місяці.

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Пачета замінив на тренерській лаві Кіке Сетьєна, який невдало стартував в чемпіонаті. Втім, і новий наставник не довго затримався на своїй посаді. Керівництво клубу не розголосило про ім'я нового тренера, але за інформацією Mundo Deportivo, Марселіно найближчим часом може очолити Вільяреал.

Нагадаємо, "жовта субмарина" наразі перебуває на 13 сходинці в турнірній таблиці Ла Ліги з 12 очками.

Comunicado oficial: José Rojo Martín 'Pacheta'. pic.twitter.com/dbyfWkXG6t — Villarreal CF (@VillarrealCF) November 10, 2023

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