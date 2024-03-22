Нападник Динамо і збірної України Владислав Ванат зацікавив Бетіс, повідомляє Estadio Deportivo.

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За інформацією джерела, севільці хочуть додати нової крові до своєї атаки і планують продати Вілліана Жозе, Хуанмі та Борху Іглесіаса, аби запросити 22-річного українця, в якому вбачають "нового Довбика".

Помічник спортивного директора Бетіса Альваро Ладрон де Гевара вже підтвердив цю інформацію: "Ми відзначили молодого українця, який є лівоногим, але добре володіє правою та виділяється своїм дриблінгом і зміною темпу, а також незвичною вертикальністю, оскільки він більше фінішер, ніж творець".

У клубі розуміють, що їм доведеться виграти конкуренцію у німецьких, іспанських та англійських клубів, які уважно стежать за ситуацією навколо Владислава – його контракт з Динамо закінчується вже за рік (30 червня 2025 року).

Нагадаємо, у поточному сезоні Ванат провів за Динамо 20 матчів у всіх турнірах, в яких забив 10 голів і віддав 6 асистів. Владислав нині лідирує у гонитві бомбардирів УПЛ. Transfermarkt оцінює його у 7 мільйонів євро.

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