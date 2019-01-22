Испанские судьи, возможно, помогли Барселоне обыграть Леганес, а Суарес грубо "заехал" в лицо конкуренту Лунина

В матче 20-го тура Примеры Леганес Лунина и Кравца уступил Барселоне (3:1). Не обошлось без противоречивого момента, который непосредственно повлиял на результат.

Барселона не без проблем одолела Леганес. Ключевой гол при счете 1:1 на 71-й минуте забил Луис Суарес, протолкнув мяч в цель после дальнего удара Лео Месси и сейва Пичу Куэльяра. Это взятие ворот стало самым противоречивым и обсуждаемым моментом тура в Испании.

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По мнению многих, Суарес добил мяч в сетку соперника не по правилам. Дело в том, что уругваец ударил голкипера Леганеса по правой руке, когда пытался сыграть на опережение. Это видно на повторах. Обратите внимание, как движется правая рука Куэльяра после контакта с ногой Суареса. Действие происходит во вратарской площадке "пепинерос".

Як гадаєте, було порушення з боку Луїса Суареса? pic.twitter.com/Av0Lw1mJy3 — Футбол 24 (@football24tv) 22 січня 2019 р.

Некоторые могут поспорить, поскольку на этом видео касание Суареса к руке не удается разглядеть с идеальной четкостью. Действительно, в повторах на испанском ТВ не показали лучший ракурс, на котором все становится более чем понятно. Только канал BeiN Sport впоследствии опубликовал соответствующее видео (из Украины легально посмотреть его без использования VPN, к сожалению, нельзя).

Впрочем, даже если Луис сыграл в мяч, такой гол все равно не имели права засчитывать – форвард нарушил правила. Как говорится в официальных правилах (подробнее можно почитать во вложении по этой ссылке), голкипера запрещено атаковать, когда он контролирует мяч руками в своей штрафной.

Когда считается, что вратарь контролирует мяч:

– мяч находится между его руками или между рукой и другой поверхностью (например, газон, собственное тело), ​​или вратарь касается мяча любой частью ладоней или рук, за исключением того случая, когда сфера случайно отскакивает от вратаря или тот осуществляет сейв.

– вратарь держит мяч на вытянутой открытой ладони.

– вратарь ударяет им о землю или подбрасывает в воздух.

Исходя из первого пункта, можем констатировать, что Куэльяр контролировал мяч. Арбитр встречи Рикардо Бенгоэчеа имел все основания отменить взятие ворот. Однако система VAR, где ему помогал Иглесиас Вильянуэва, не спасла – судья принял странное решение в пользу Барселоны.

На послематчевых пресс-конференциях главные тренеры команд реагировали прогнозируемо по-разному.

"В моменте со вторым голом Барселоны был контакт с вратарем. Это опасная игра. Все видели, кроме VAR", – сказал Маурисио Пеллегрино.

"Я считаю, что второй гол мы забили по правилам. Каждый видит эпизод по-своему. Ошибки и скандалы будут всегда. Ни VAR, ни роботизированный судья не спасет от этого. Суарес не притрагивался к голкиперу", – считает Эрнесто Вальверде.

Леганес обратился к RFEF, чтобы получить объяснения такого решения арбитра. Экс-игрок Реала Альваро Арбелоа и экс-игрок Барселоны Марк Кросас публично обсудили эпизод в сети. Мнения авторитетных бывших арбитров также разделились. Андухар Оливер назвал действия судей ошибочными, а Итурральде Гонсалес считает гол легальным.

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Грехи Суареса не ограничились просто ударом по рукам – он по инерции заехал конкуренту Андрея Лунина коленом в лицо. Куэльяр запостил соответствующее фото в свой Instagram и прокомментировал эпизод.

"Гол или не гол? В этом эпизоде ​​не нужно обращать внимание на имена и футболки, ведь физическое здоровье футболистов стоит на первом месте. Я должен выступить защитником голкиперов, ведь во многих случаях мы чувствуем себя незащищенными. Приходится думать, что нам нужно получить очень серьезную травму, чтобы решение арбитра было на нашей стороне. Я надеюсь, что это требование побудит судить нас справедливо".

Грубая игра во вратарской площади от футболиста Барселоны. Правда, учитывая последовательность событий в эпизоде, это столкновение можно даже не учитывать – нарушение правил было раньше.

Центральная тема испанских СМИ:

Еще один интересный факт: испанские журналисты проследили, что между Суаресом и Пичу в течение игры была персональная дуэль. В первых двух эпизодах (в частности, со справедливо неназначенным пенальти после их контакта) победителем выходил вратарь, третий мы описали выше, а в четвертом Куэльяр пытался отомстить оппоненту ударом локтем. Суарес известен своими "прекрасными" человеческими качествами, поэтому резко ответил оппоненту, намекая на свои удары по рукам и голове: "Тебе больно?"

На всякий случай отметим, что серьезных проблем со здоровьем у Куэльяра нет. Он не даст шанса Лунину и уже в следующей игре Леганеса против Эйбара сможет выйти на поле.

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