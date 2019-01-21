Барселона – Леганес: перфоманс Дембеле, магические рывки Суареса, проблемы каталонцев в обороне и украинцы на банке

Заключительный воскресный матч 20-го тура испанской Примеры завершился тяжёлой победой Барселоны над Леганесом.

Чемпионат Испании 2018/2019, 20-й тур

Барселона – Леганес – 3:1

Голы: Дембеле, 32, Суарес, 71, Месси, 90+2 – Брейтвейт, 57

Эрнесто Вальверде на матч против одного из аутсайдеров турнирной таблицы снова применил ротацию, оставив Лео Месси (а также Видаля с Ракитичем) в запасе. На ходе первого тайма это почти не отразилось: у Леганеса не было ни одного момента у ворот соперника, а Барселона полностью доминировала – хотя тоже создала не очень много.

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Особенно выделялся Дембеле, который на фланге, где играл конкурент Василия Кравца – Хонатан Силва – вытворял всё, что угодно, не стесняясь обыгрывать по три защитника. Первый полумомент после прохода в штрафную и опасного прострела на Суареса сделал именно Усман, но в последнюю секунду одному из центрбеков удалось немного срезать передачу вбок. Несколько ударов удались Суаресу после собственных индивидуальных действий (штрафных, проходов) и забросов француза, но в первом тайме уругваец точным не был. За дело пришлось браться Дембеле: на 32-й минуте он получил передачу в центр от Аленьи, перевёл мяч налево Альбе и сам же замкнул его прострел ударом в касание с отскоком от штанги – 1:0!

В первом тайме это был последний опасный момент, хотя на 40-й минуте Луис Суарес претендовал на пенальти. Уругваец ворвался на левый край штрафной и упал после минимального контакта с Куэльяром – впрочем, арбитр после консультаций с видеоассистентами решил не убивать Леганес так рано.

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На старте второго тайма ничего не изменилось – Дембеле продолжил накручивать защитников, а Леганес всё так же оборонялся. Уже на 48-й минуте Коутинью мог забить после красивой скидки пяткой в ​​исполнении Усмана, однако удар бразильца с линии штрафной получился очень неточным. Впрочем, после этого острота у ворот Леганеса исчезл, что неожиданно вылилось в гол гостей на 57-й минуте: Эн-Несири получил длинный пас на ход по правому флангу и прострелил на линию вратарской, а Мартин Брейтвейт спокойно замкнул – 1:1!

После этого игра раскрылась. Уже через две минуты после гола Усман Дембеле пробил с линии штрафной в сантиметрах от дальньней штанги, а в ответной атаке Брейтвейт начал прорываться один на один с Тер Штегеном – Барсу спасло своевременное возвращение и фол Серхи Роберто. На поле сразу же вышли Лео Месси и Иван Ракитич, однако уже через несколько минут атакующая мощь "блаугранас" понесла потери из-за досадной травмы Дембеле, потянувшего мышцу на ровном месте. Казалось, что у Леганес есть шанс на ничью.

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С выходом на поле Месси Барселона заиграла активнее. В конце концов, гол для хозяев соорудил именно он, мощно пробив метров с 23-х в девятку. Иван Куэльяр в сногсшибательном прыжке парировал этот выстрел, однако на добивании сыграл Луис Суарес. Гол долго засчитывали, ведь уругваец при ударе зацепил шипами руку голкипера, но арбитры таки приняли сторону "блаугранас" – 2:1. На 79-й Суарес мог оформить и дубль, но его мощный выстрел с классной позиции вытащил Куэльяр. На 84-й шанс отыграться получил Леганес, однако однако Сантос при замыкании передачи Хонатана Силвы не смог обработать мяч в нескольких метрах от ворот!

К основному времени игры из-за кучи остановок было добавлено целых 7 минут. Леганес был настроен вырвать ничью, из последних сил прессингуя и пытаясь выбегать в контратаки, но Барса слишком уверенно держала мяч. В конце концов, всё завершилось третьим голом хозяев уже в компенсированное время: Месси на клочке поля перед штрафной обыгрался с Альбой и забил с центра штрафной, установив окончательный счёт встречи – 3:1.

Барселона теперь имеет 46 очков, сохраняя отрыв от Атлетико в 5 зачётных баллов. Леганес с 22 пунктами остался на четырнадцатой позиции в турнирной таблице.

Усман Дембеле: короля делает свита

Усман Дембеле был лучшим футболистом "блаугранас" до травмы и замены на 67-й минуте – и остался таковым после по версии Whoscored (оценка 9,1). Статистические показатели француза просто поражают: он лучший по количеству попыток обводок (15), передач в последнюю треть поля (36), второй по количеству ключевых пасов (2), на его счету красивый и важный гол. По количеству успешных обводок (11) Усман вообще стал рекордсменом текущего чемпионата – ни один другой футболист не демонстрировал такого удачного дриблинга течение одного матча.

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Подобный перфоманс стал возможным благодаря системе игры, которая освободила нападающих от любой оборонной работы (Дембеле просто не умеет её выполнять). У француза не было ни одной попытки отбора, ни одного перехвата и ни одного выноса, а его средняя позиция на поле была самой высокой. Он не возвращался и всегда оставался открытым при выходе из обороны или позиционной атаке. Этот ход имел право на существование, ведь Усман невероятно силён в обыгрыше – надо было только организовать ему эту возможность.

Её обеспечивала прекрасная игра Карлеса Аленьи. 21-летний воспитанник Ла Массии номинально выступал правым центрхавом, но де-факто действовал выше Артура и Бускетса, выполняя функции креативного полузащитника. Аленья прекрасно открывался и создавал пространство для партнеров – в первую очередь, для Дембеле. Так, в момент, когда Усман накрутил нескольких защитников подряд, Карлес грамотно заблокировал Ресио, не дав ему создать большинство против француза:

Аленья обслуживал правый фланг, отдав почти все передачи в атакующую треть в сторону Дембеле. На карте пасов заметно, насколько активно он работал на этом краю.

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Таким образом, фантастический перфоманс Дембеле стало возможным не только благодаря магическим ногам, но и подстраиванию партнёров под его особенный стиль игры. Можно было бы обвинить Эрнесто Вальверде в том, что он дал слабину перед звёздами, но, во-первых, это нынешние реалии топ-клубов, а во-вторых – он всё правильно сделал. Наставник Барселоны использовал лучшие качества своей атакующей тройки, но оставил открытым вопрос об эффективности такого футбола в топ-матче, где француза могут просто изолировать. Впрочем, с тем уровнем игры, который сейчас демонстрирует Дембеле, об этом нет смысла говорить – его дриблинг и рывок просто инопланетные.

Луис Суарес – монстр

Если Дембеле провёл мастер-класс по дриблингу, то Луис Суарес в матче с Леганесом продемонстрировал шедевр искусства открываний, располагаясь на одной линии с центрбеками. Уругваец идеально манипулировал ими, ломая стройность обороны и создавая зоны для партнёров. Так, на 6-й минуте Луис сделал неожиданный рывок вперед, заставив Омеруо принимать решение – или вырываться за ним и ломать линию, или оставаться в ней и предоставить возможность Суаресу спокойно работать в центре. Кеннет в основном выбирал первый вариант, в любом варианте оставаясь в проигрыше.

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Типичным манёвром Луиса было смещение в зону продвижения мяча, занятин позиции между центрбеками и рывок за спину или назад. Так, на 50-й минуте при позиционной фазе атаки он напрягал Омеруо и Тарина, но те не могли не сместиться при прорыве Аленьи в штрафную – Луис искусно их отпустил, оставшись свободным для передачи.

Неудивительно, что Суарес сделал 7 ударов по воротам, из которых 6 прошло после атакующих комбинаций – при этом 5 был нанесено из пределов штрафной. Здесь надо отметить и естественную готовность уругвайца идти на мяч до последнего, ведь именно так он забил второй гол и едва не заработал пенальти в первом тайме. В целом же, гол Леганеса стал для нападающего пятнадцатым – подобную результативность в топ-лигах он демонстрирует уже седьмой сезон подряд.

Леганес указал на слабое место Барсы

Тактика Мануэля Пеллагрино была довольно типичной для смелых андердогов в матче против Барселоны на Камп Ноу. Пять защитников, четыре центрхава, один нападающий, высокий прессинг – это типичный набор для выживания в борьбе с испанскими грандами. Именно так несколько дней назад Леванте пытался пройти Барсу в Кубке.

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Леганесу несколько повезло с отсутствием Месси в старте и слабой реализацией Барсы, однако мадридцы правильно определили её слабое место – фланги обороны. Высокая позиция крайних защитников фактически превращала схему 4-3-3 на 2-5-3, в которой Серхи Роберто и Альба, играя на одной линии с Артуром и Бускетсом, не успевают возвращаться назад. Ситуация осложнялась практически полным игнорированием оборонной работы со стороны Дембеле и Коутинью. Леганес с первых минут стал разыгрывать эту карту, прессингом пытаясь вытеснить атаку "блаугранас" на фланги, чтобы потом поймать на контратаке через пустые зоны позади.

Фактически, в этом и был весь секрет долгой жизни Леганеса, ведь гол пришёл именно после заброса за спины по правому флангу. Гостям невероятно повезло с неудачным выносом Альбы, но во всем остальном этот момент был типичным – и не только для этого матча. Таким же образом через выдергивания Альбы Леванте разрушал еще более оборонительную модель Барсы в три защитника.

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К сожалению для мадридцев, это было единственное реальное оружие в их арсенале. Класс команды просто не позволил вырвать ничью, хотя за смелость и сохранение интриги до последнего Леганес заслужил аплодисменты. Что касается Барселоны, то с флангами обороны нужно что-то делать, ведь в топ-матчах может залететь уже не один, а два-три гола.

Василий Кравец имеет шанс, Андрей Лунин не будет играть

Леганес заявил на матч против Барсы сразу двух наших соотечественников, хотя на поле они так и не появились. Появятся ли в будущем? Андрей Лунин – вряд ли. Конечно, условия аренды накладывают на клуб определённые обязанности касательно игрового времени украинца, но с таким Пичу Куэльяром конкурировать просто невозможно. Основной соперник Лунина на Камп Ноу отразил четыре из семи выстрелов в створ, при этом продемонстрировав невероятную крутизну – один только момент с ударом Месси в девятку и добиванием Суареса чего стоит. Андрей может не хуже, но Куэльяра на таком пике формы никто не посадит на скамью – тем более, когда его хотят продавать за серьёзные деньги.

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У Василия Кравца ситуация иная. Он только пришёл в клуб и уже успел сыграть с Реалом, получив достаточно неоднозначные оценки от болельщиков и экспертов. Его главный конкурент на левом фланге – Хонатан Силва – на Барселону вышел в основе, но совсем не впечатлил. В обороне получилось просто катастрофически: через его фланг шло 39% всех атак "блаугранас", а Дембеле сделал из аргентинца посмешище, трижды идя против него в обыгрыш и трижды обыгрывая. У Хонатана Силвы нет ни одного отбора или перехвата, а на Whoscored его оценка самая низкая (5,9).

С другой стороны, у экс-футболиста Спортинга есть чему поучиться в атаке. Силва более или менее неплохо отработал в атаке, став вторым в своей команде по количеству передач в последнюю треть поля (9). Впрочем, только две из них были откровенно опасными - и ни одна из них не завершилась ударом. Точность пасов Хонатана не превысила 62% – меньше только в центрбэка Сиоваса и голкипера Куэльяра.

Общее сравнение двух конкурентов пока не даёт особых преимуществ кому-либо из них.

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Василий Кравец обязательно получит шансы закрепиться в основе. Главное – правильно ими распорядиться. В дальнейшем раскрыться будет проще, ведь с самыми титулованными грандами Леганес больше не встретится – и вот в матчах против равных себе можно будет делать первые серьёзные выводы о перспективах Кравца в борьбе с Хонатаном Силвой.