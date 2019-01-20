Лунин сделал сына Зидана вторым голкипером Реала – все могло быть наоборот

Это короткая история о терпении, тяжелом труде и упущенном шансе.

Люка Зидан может стать основным голкипером Реала. На один-два матча, не имеет значения, но он близок к своей цели. Травма или удаление Куртуа спровоцируют большой коллапс на вратарской позиции "бланкос". Ставку придется делать на мальчишку, который сейчас больше демонстрирует собственное упрямство, чем талант.

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Еще прошлым летом один из четырех сыновей легендарного Зизу был готов покинуть Сантьяго Бернабеу. Он искал себе новое место для продолжения карьеры, но из-за нехватки предложений остался в Мадриде. Люка не хотел идти по собственной воле, к этому его подталкивал предыдущий тренерский штаб во главе с Лопетеги. 20-летнему киперу, дали четко понять, что с такими монстрами как Куртуа, Кейлор и Касилья у него остается только один вариант – дубль. А тут еще подписывают молодого и мегаперспективного украинца, которого Флорентино Перес называет будущим королевского клуба. Безысходность тотальная. Для многих, но не для Люки.

Прошло полгода и ситуация Зидана-младшего перевернулась с ног на голову. Его вызвали в главную команду, и как минимум до выздоровления Кейлора он по праву будет считаться вторым голкипером чемпионов мира. Такая вот прихоть судьбы – немного странная, но справедливая.

Травма Кейлора, а также уход Касильи в английский Лидс заставили Солари искать спасения в Кастилье. Аргентинский специалист сразу же постучал в дверь Люки, который, не долго раздумывая, сказал: "Конечно, мистер. Я готов". Дождался.... Претерпел... Продемонстрировав, прежде всего, образец профессионализма, молодой вратарь получил очередной шанс. Работая с Лопетеги, он чувствовал большой дискомфорт. Все было настолько плохо, что Зидан сам попросился тренироваться со второй командой. Тогда, Солари принял его с распростертыми объятиями. Француз получил необходимое доверие и снова начал пахать, чтобы когда-то вернуться. И он вернулся... вместе с Солари.

Со старта нового сезона Люка без проблем переместился в раздевалку филиала, где стал безапелляционным первым номером, оставив позади Бельмана и Моа. Он просто выходил на поле и выполнял свою работу на сто процентов. Хотя француз уже почувствовал, что значит тренироваться рядом с Роналду, Бейлом, Модричем или Рамосом. Никакого высокомерия – только тяжелый труд. Солари предоставил ему полную протекцию. Он пропускает дерби филиалов против Атлетико и готовится к кубковому противостоянию с Жироной. Куртуа вроде бы полностью не избавился от боли спины, шанс все ближе... Шанс, который упустил Андрей Лунин. Да, именно украинский голкипер мог сейчас находиться на месте Зидана.

Зимой Реал уговаривал Лунина вернуться на Бернабеу, а тот довольно неожиданно решил остаться на Бутарке. Конечно, украинец не мог предположить, что Солари будет иметь такие большие проблемы с голкиперами, но что он терял? Чем рисковал? Если кто-то успел забыть, напоминаем, что именно Мадрид похоронил "пепинерос" в Кубке Испании, а вместе с этим и шансы Андрея на игровую практику. Ну разве что Куэльяр получит травму, дисквалификацию или безбожно провалится, во что верится неохотно. Если бы Лунин вышел из зоны комфорта (испанские СМИ писали, что он полностью прижился в Леганесе), то сейчас получил бы шанс сыграть за первую (!) команду Реала.

Не поверил, не претерпел... А теперь придется ждать завершения сезона, возможно, регулярно греть скамейку запасных и смотреть, как до недавнего времени лишь четвертый человек во вратарской иерархии "бланкос" использует его же шанс. Без преувеличения. Такая вот прихоть судьбы – немного странная, но справедливая.