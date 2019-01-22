Іспанські судді, можливо, допомогли Барселоні обіграти Леганес, а Суарес грубо "заїхав" по обличчю конкуренту Луніна

У матчі 20-го туру Прімери Леганес Луніна та Кравця поступився Барселоні (3:1). Не обійшлося без суперечливого моменту, який безпосередньо вплинув на результат.

Барселона не без проблем здолала Леганес. Ключовий гол за рахунку 1:1 на 71-й хвилині забив Луїс Суарес, проштовхнувши м'яч у ціль після дальнього удару Лео Мессі та сейву Пічу Куельяра. Це взяття воріт стало найбільш суперечливим і обговорюваним моментом туру в Іспанії.

Барселона – Леганес – 3:1 – відео голів та огляд матчу

На думку багатьох, Суарес добив м'яч у сітку суперника не за правилами. Річ у тім, що уругваєць вдарив голкіпера Леганеса по правій руці, коли намагався зіграти на випередження. Це видно на повторах. Зверніть увагу, як рухається права рука Куельяра після контакту з ногою Суареса. Дія відбувається у воротарському майданчику "пепінерос".

Як гадаєте, було порушення з боку Луїса Суареса? pic.twitter.com/Av0Lw1mJy3 — Футбол 24 (@football24tv) 22 січня 2019 р.

Дехто може посперечатися, оскільки на цьому відео дотик Суареса до руки не вдається розгледіти з ідеальною чіткістю. Дійсно, в повторах на іспанському ТБ не показали найкращий ракурс, на якому все стає більш ніж зрозуміло. Лише канал BeiN Sport згодом опублікував відповідне відео (з України легально переглянути його без використання VPN, на жаль, не можна).

Втім, навіть якщо Луїс зіграв у м'яч, такий гол все одно не мали права зараховувати – форвард порушив правила. Як йдеться в офіційних правилах (детальніше можна почитати у вкладенні за цим посиланням), голкіпера заборонено атакувати, коли він контролює м'яч руками у власному штрафному майданчику.

Коли вважається, що воротар контролює м'яч:

– м'яч перебуває між його руками чи між рукою та іншою поверхнею (наприклад, газон, власне тіло), або воротар торкається м'яча будь-якою частиною долонь чи рук, за винятком того випадку, коли сфера випадково відскакує від воротаря чи той здійснює сейв.

– воротар тримає м'яч на витягнутій відкритій долоні.

– воротар стукає ним об землю чи підкидає у повітря.

Виходячи з першого пункту, можемо констатувати, що Куельяр контролював м'яч. Арбітр зустрічі Рікардо Бенгоечеа мав усі підстави скасувати взяття воріт. Однак система VAR, де йому допомагав Іглесіас Вільянуева, не врятувала – суддя прийняв дивне рішення на користь Барселони.

На післяматчевих прес-конференціях головні тренери команд реагували прогнозовано по-різному.

"У моменті з другим голом Барселони був контакт з воротарем. Це небезпечна гра. Всі бачили, крім VAR", – сказав Маурісіо Пеллегріно.

"Я вважаю, що другий гол ми забили за правилами. Кожен бачить епізод по-своєму. Помилки та скандали будуть завжди. Ні VAR, ні роботизований суддя не врятує від цього. Суарес не торкався до голкіпера", – вважає Ернесто Вальверде.

Леганес звернувся до RFEF, щоб отримати пояснення такого рішення арбітра. Екс-гравець Реала Альваро Арбелоа та екс-гравець Барселони Марк Кросас публічно обговорили епізод у мережі. Думки авторитетних колишніх арбітрів також розділилися. Андухар Олівер назвав дії суддів помилковими, а Ітурральде Гонсалес вважає гол легальним.

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Гріхи Суареса не обмежилися просто ударом по руках – він по інерції заїхав конкуренту Андрія Луніна коліном в обличчя. Куельяр запостив відповідне фото у свій Instagram і прокоментував епізод.

"Гол чи не гол? У цьому епізоді не потрібно звертати увагу на імена та футболки, адже фізичне здоров'я футболістів стоїть на першому місці. Я мушу виступити захисником голкіперів, адже у багатьох випадках ми почуваємося незахищеними. Доводиться думати, що нам потрібно отримати дуже серйозну травму, щоб рішення арбітра було на нашій стороні. Я сподіваюся, що ця вимога спонукає судити нас справедливо".

Груба гра у воротарському майданчику від футболіста Барселони. Щоправда, з огляду на послідовність подій в епізоді, це зіткнення можна навіть не враховувати – порушення правил було перед тим.

Центральна тема іспанських ЗМІ:

Ще один цікавий факт: іспанські журналісти прослідкували, що між Суаресом і Пічу протягом гри була персональна дуель. У перших двох епізодах (зокрема, зі справедливо непризначеним пенальті після їхнього контакту) переможцем виходив воротар, третій ми описали вище, а в четвертому Куельяр намагався відомстити опоненту ударом ліктем. Суарес відомий своїми "прекрасними" людськими якостями, тому різко відповів опоненту, натякаючи на свої удари по руках і голові: "Тобі болить?"

На всякий випадок зазначимо, що серйозних проблем зі здоров'ям у Куельяра немає. Він не дасть шансу Луніна і вже в наступній грі Леганеса проти Ейбара зможе вийти на поле.

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