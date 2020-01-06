Испанские болельщики бойкотируют Суперкубок Испании в Саудовской Аравии

Реал, Барселона, Атлетико и Валенсия не смогли реализовать и половины выделенной им квоты билетов.

Клубы продали всего 9% от выделенной им квоты билетов в размере 12 000 – только 1076 удалось реализовать, сообщает El Mundo.

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Отмечается, что лидером продаж стал Реал – 700 билетов, хотя значительная часть из них досталась арабским партнерам. Барселона смогла реализовать 300 билетов, Атлетико – 50, а Валенсия – 26. Добавляется, что цены не были высокими (25 евро), а Атлетико и Валенсия компенсировали своим фанатам расходы на проезд в Джидду, где пройдут матчи.

К слову, Реал в полуфинале встретится с Валенсией 8 января, а другие участники турнира – Барселона и Атлетико – сыграют 9 января, обе игры начнутся в 21:00.

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