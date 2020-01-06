toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Испанские болельщики бойкотируют Суперкубок Испании в Саудовской Аравии

6 января 20:05 231 Читати українською
Испанские болельщики бойкотируют Суперкубок Испании в Саудовской Аравии
Барселона – Реал / Marca

Реал, Барселона, Атлетико и Валенсия не смогли реализовать и половины выделенной им квоты билетов.

Клубы продали всего 9% от выделенной им квоты билетов в размере 12 000 – только 1076 удалось реализовать, сообщает El Mundo.

Испанские телеканалы будут бойкотировать Суперкубок Испании в Саудовской Аравии

Отмечается, что лидером продаж стал Реал – 700 билетов, хотя значительная часть из них досталась арабским партнерам. Барселона смогла реализовать 300 билетов, Атлетико – 50, а Валенсия – 26. Добавляется, что цены не были высокими (25 евро), а Атлетико и Валенсия компенсировали своим фанатам расходы на проезд в Джидду, где пройдут матчи.

К слову, Реал в полуфинале встретится с Валенсией 8 января, а другие участники турнира – Барселона и Атлетико – сыграют 9 января, обе игры начнутся в 21:00.

Зідан проти Переса і тіні Моурінью – Реал у пошуках заміни володарю "Золотого м'яча" може зірвати джекпот

blog_ava
Суркисы хотят взыскать с Порошенко 140 млн долларов – дело, к которому причастен Коломойский, рассмотрят в Лондоне
17 января
1086
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Барселона Барселона Атлетико Атлетико футбольные фанаты Валенсия Валенсия Суперкубок Испании
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
52
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук