Іспанські вболівальники бойкотують Суперкубок Іспанії

Реал, Барселона, Атлетіко та Валенсія не змогли реалізувати і половини виділеної їм квоти квитків.

Клуби продали всього 9% від виділеної їм квоти квитків у розмірі 12 тисяч – лише 1 076 вдалось реалізувати, повідомляє El Mundo.

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Зазначається, що лідером продаж став Реал – 700 квитків, хоча значна частина з них дісталась арабським партнерами. Барселона змогла реалізувати 300 квитків, Атлетіко – 50, а Валенсія – 26. Додається, що ціни не були високими (25 євро), а Атлетіко та Валенсія компенсували своїм фанатам витрати на проїзд в Джидду, де пройдуть матчі.

До слова, Реал у півфіналі зустрінеться з Валенсією 8 січня, а інші учасники турніру – Барселона та Атлетіко – зіграють 9 січня, обидві гри розпочнуться о 21:00.

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