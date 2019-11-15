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Испанские телеканалы будут бойкотировать Суперкубок Испании в Саудовской Аравии

16:30 20 Читати українською
Испанские телеканалы будут бойкотировать Суперкубок Испании в Саудовской Аравии
Суперкубок Испании / MSN

Сразу целый ряд испанских телеканалов объявил о бойкоте трансляций матча Суперкубка Испании.

Телеканалы RTVE, Mediaset и Atresmedia заявили, что не намерены транслировать матчи Суперкубка Испании, сообщает lavanguardia.com.

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Причиной такого решения стало место проведения Суперкубка Испании – Саудовская Аравия. Испанские СМИ не хотят освещать события из страны, где не соблюдаются права человека.

Напомним, турнир пройдет с 8 по 12 января в Джидде на Спортивный комплекс имени короля Абдуллы, вмещающий 62 тысячи зрителей. Барселона, Реал, Атлетико и Валенсия начнут турнир с полуфинального раунда.

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Ранее отмечалось, что в Испании раскритиковали решение проводить турнир в Саудовской Аравии, так как это государство ограничивает женщин в праве посещения стадионов. Организаторы Суперкубка Испании заручились гарантией местной власти о том, что на матчах в январе не будет проблем с доступом женщин на арену.

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