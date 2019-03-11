Испанская налоговая возбудила дело по доходам Неймара в 2017 году – суд состоится через 10 дней

Нападающий ПСЖ Неймар попал в поле зрения испанской налоговой.

Неймар был игроком Барселоны до августа 2017 года, поэтому прожил в Испании более 183 дней в году, что заставляет бразильца заплатить налоги за весь год испанской налоговой.

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Налоговая уже открыла расследование и желает получить все документы, удостоверяющие прибыль Неймара за 2017 год, включая информацию о бонусе за продление контракта от Барселоны и заработную плату в ПСЖ.

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Заметим, что суд состоится 21 марта текущего года, об этом сообщает испанское издание AS со ссылкой на газету El Mundo.