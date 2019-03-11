toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЮВЕНТУС - АТЛЕТІКО МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАЛЬКЕ

Іспанська податкова відкрила справу щодо прибутків Неймара у 2017 році – суд відбудеться через 10 днів

11:39 147 Читать на русском
Іспанська податкова відкрила справу щодо прибутків Неймара у 2017 році – суд відбудеться через 10 днів
Неймар / ESPN

Нападник ПСЖ Неймар потрапив у поле зору іспанської податкової.

Неймар був гравцем Барселони до серпня 2017 року, тому прожив в Іспанії більше 183 днів року, що змушує бразильця заплатити податки за весь рік іспанській податковій.

Кантона потролив Неймара, порівнявши його з барбекю

Податкова вже відкрила розслідування та бажає отримати усі документи, які засвідчують прибутки Неймара за 2017 рік, включаючи інформацію про бонус за продовження контракту від Барселони та заробітню плату в ПСЖ.

Реал запропонує за Неймара 345 млн і зробить бразильця найбільш високооплачуваним гравцем світу, – ЗМІ

Зауважимо, що суд відбудеться 21 березня поточного року, про це повідомляє іспанське видання AS з посиланням на газету El Mundo.

Теги
Іспанія Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ Податки Неймар Неймар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
45
хв
Рома
21:30
Емполі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук