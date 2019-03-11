Іспанська податкова відкрила справу щодо прибутків Неймара у 2017 році – суд відбудеться через 10 днів

Нападник ПСЖ Неймар потрапив у поле зору іспанської податкової.

Неймар був гравцем Барселони до серпня 2017 року, тому прожив в Іспанії більше 183 днів року, що змушує бразильця заплатити податки за весь рік іспанській податковій.

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Податкова вже відкрила розслідування та бажає отримати усі документи, які засвідчують прибутки Неймара за 2017 рік, включаючи інформацію про бонус за продовження контракту від Барселони та заробітню плату в ПСЖ.

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Зауважимо, що суд відбудеться 21 березня поточного року, про це повідомляє іспанське видання AS з посиланням на газету El Mundo.