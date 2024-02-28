Испания выиграла женскую Лигу наций – победный гол забила обладательница "Золотого мяча"
Женская сборная Испании обыграла Францию в финале Лиги наций (2:0).
Лига наций среди женщин, финал
Испания – Франция – 2:0
Голы: Бонмати, 31, Кальдентей, 52
В среду, 28 февраля, состоялся финальный матч Лиги наций между женскими сборными Испании и Франции. Представительницы "Фурии рохи" оказались сильнее – на глазах у 32 657 зрителей они обыграли француженок со счётом 2:0.
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Голами отличились действующая обладательница "Золотого мяча" Айтана Бонмати и Мариона Кальдентей. Обе представляют Барселону.
Таким образом, Испания закрепила статус сильнейшей команды в мире. 192 дня назад "Фурия роха" выиграла чемпионат мира. Именно тогда на послематчевой церемонии награждения произошёл знаменитый скандал: президент Федерации футбола Луис Рубиалес поцеловал футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо.
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