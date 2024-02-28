Лига наций среди женщин, финал

Испания – Франция – 2:0

Голы: Бонмати, 31, Кальдентей, 52

В среду, 28 февраля, состоялся финальный матч Лиги наций между женскими сборными Испании и Франции. Представительницы "Фурии рохи" оказались сильнее – на глазах у 32 657 зрителей они обыграли француженок со счётом 2:0.

Сборная Украины снова разбила Болгарию в женской Лиге наций – "сине-желтые" официально избежали понижения в классе

Голами отличились действующая обладательница "Золотого мяча" Айтана Бонмати и Мариона Кальдентей. Обе представляют Барселону.

Таким образом, Испания закрепила статус сильнейшей команды в мире. 192 дня назад "Фурия роха" выиграла чемпионат мира. Именно тогда на послематчевой церемонии награждения произошёл знаменитый скандал: президент Федерации футбола Луис Рубиалес поцеловал футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

Цыганков забил победный гол в ворота Райо – Жирона обошла Барселону в Ла Лиге, Довбик показал чудеса расточительности