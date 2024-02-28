Ліга націй серед жінок, фінал

Іспанія – Франція – 2:0

Голи: Бонматі, 31, Кальдентей, 52

У середу, 28 лютого, відбувся фінальний матч Ліги націй між жіночими збірними Іспанії та Франції. Представниці "Фурії рохи" виявилися сильнішими – на очах у 32 657 глядачів вони обіграли француженок із рахунком 2:0.

Збірна України вдруге розбила Болгарію у жіночій Лізі націй – "синьо-жовті" офіційно уникли пониження у класі

Голами відзначилися чинна володарка "Золотого м'яча" Айтана Бонматі та Маріона Кальдентей. Обидві представляють Барселону.

Таким чином, Іспанія закріпила статус найсильнішої команди у світі. 192 дні тому "Фурія роха" виграла чемпіонат світу. Саме тоді на післяматчевій церемонії нагородження стався знаменитий скандал: президент Федерації футболу Луїс Рубіалес поцілував футболістку збірної Іспанії Дженніфер Ермосо.

Циганков забив переможний гол у ворота Райо – Жирона обійшла Барселону в Ла Лізі, Довбик показав дива марнотратства