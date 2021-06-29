Сборная Испании определилась со списком игроков, которые будут представлять страну на Олимпийских играх.

В заявке пиренейцев немало громких имен, а также шесть футболистов, участвующих в чемпионате Европы. Это Унаи Симон, Эрик Гарсия, Пау Торрес, Педри, Дани Ольмо и Микель Оярсабаль. Дать футбольного турнира Олимпиады – с 21 июля по 7 августа. Действующим чемпионом является команда Бразилия, которая в финале 2016 одолела Германию.

Олимпиада-2020: результаты жеребьевки групп футбольного турнира

Вратари: Альваро Фернандес, Унаи Симон, Алекс Домингес.

Защитники Оскар Мингеса, Хесус Вальехо, Эрик Гарсия, Пау Торрес, Оскар Хиль, Хуан Миранда

Полузащитники: Марк Кукурелья, Хон Монкайола, Мартин Зубименди, Дани Себальос, Микель Мерино, Карлос Солер, Педри

Нападающие: Брайан Хиль, Марко Асенсио, Дани Ольмо, Микель Оярсабаль, Рафаэль Мир, Хуан Пуадо