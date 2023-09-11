В ближайшее время в Федерации футбола Испании появится новый глава.

Луис Рубиалес ушел в отставку из-за скандала с поцелуем. Сейчас исполняет обязанности президента Федерации футбола Испании Педро Роча. Именно он в ближайшее время должен организовать выборы нового руководителя.

Рубиалес подал в отставку, не выдержав давления после скандала с поцелуем

Согласно статье 31.8 регламента RFEF, процедура будет отличаться от обычной. Членов Ассамблеи переизбирать не будут, поскольку их полномочия продолжают действовать. Представители Ассамблеи, которые голосовали за Рубиалеса, должны назначить нового президента.

Новый президент будет руководить Федерацией футбола Испании до 2024 года, потому что закон требует, чтобы в год олимпийских игр обязательно проводились новые выборы.

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