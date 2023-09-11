Луїс Рубіалес пішов у відставку через скандал з поцілунком. Наразі виконує обов'язки президента Федерації футболу Іспанії Педро Роча. Саме він найближчим часом має організувати вибори нового очільника.

Рубіалес подав у відставку, не витримавши тиску після скандалу з поцілунком

Згідно зі статтею 31.8 регламенту RFEF, процедура буде відрізнятися від звичайної. Членів Асамблеї переобирати не будуть, оскільки їхні повноваження продовжують діяти. Представники Асамблеї, котрі голосували за Рубіалеса, мають призначити нового президента.

Новий президент буде керувати Федерацією футболу Іспанії до 2024 року, бо закон вимагає, щоб в рік олімпійських ігор обов'язково проводилися нові вибори.

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