Испания расписала ничью с Германией в рамках 2-го тура группового этапа ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

Первый по-настоящему топовый матч на ЧМ-2022 оправдал ожидания. Команды выдали поединок, достойный финала турнира. Испания доминировала в первом тайме, но открыть счет сумела только после перерыва, когда немцы начали опасно отвечать. В итоге, подопечные Ханси Флика смогли спастись от поражения.

Германия спасла ничью с Испанией в топ-матче ЧМ-2022 – неожиданный герой сломал игру и остановил мощную "Фурию"

Таким образом, Германия набрала первое очко на ЧМ-2022. Испания с четырьмя пунктами в активе единолично лидирует в квартете Е.