Чемпионат мира-2022, 2-й тур, группа Е

27 ноября, 21:00, г. Эль-Хаур, стадион Аль-Байт

Главный арбитр: Дани Маккели (Нидерланды)

Телетрансляция: MEGOGO, Суспільне

Вот мы и дождались противостояния настоящих европейских тяжеловесов. Вообще, на нынешнем Мундиале еще не было столь мощных афиш – да и вообще все группы ЧМ-2022 отмечаются наличием явного фаворита. Сегодня же на стадионе Аль-Байт встретятся два претендента на победу в турнире.

Испания свой статус в 1-м туре подтвердила, устроив резню сборной Коста-Рики и победив со счетом 7:0, при этом ещё установила несколько выдающихся рекордов. "Фурия Роха" одержала свою самую крупную победу на чемпионатах мира и стала первой командой в истории Мундиалей, которой удалось забить 7 голов из 8 ударов в створ. Кроме того, пиренейцы стали только шестой сборной, которой удалось провести 100+ голов на ЧМ.

В первом тайме испанцы провели аж 1043 передачи (никто не делал более 1000) и установили рекорд турнира по владению мячом (81,8%). Гави стал самым юным автором гола на Мундиале за последние 64 года – только Пеле в 1958-м и Мануэль Розас в 1930-м были моложе, и только Пеле держится выше в рейтинге самых молодых авторов дубля на ЧМ. И это далеко не полный список достижений "Фурии Рохи" в матче с Коста-Рикой.

ЧМ-2022: Испания забила 7 голов Коста-Рике – "Фурия Роха" устроила парад рекордов и показательное уничтожение

Тактически и стилистически Испания не изменилась после Евро-2020. Тот турнир должен был завершиться победой подопечных Луиса Энрике – по ожидаемым голам, ударам и владению они лидировали, а по интенсиинству прессинга входили в топ-3. Всё это остаётся с командой, но теперь у неё больше "изюминок". Родри, например, сыграл против Коста-Рики на позиции центрбека, а хавбек Асенсио вышел в роли форварда.

Матч против сборной Германии, очевидно, будет не столь простым, хотя какие-то полтора года назад Испания уничтожила Бундестим со счетом 6:0. Сейчас команде надо будет гораздо больше обороняться. Многие поклонники "Фурии" переживают относительно идеальности первой игры в Катаре, однако у них должно быть меньше поводов для тревоги.

Лучо Энрике построил чрезвычайно гибкий коллектив, который может играть и без нападающих, и с разным набором центрбеков, и с гибридными ролями, и в разных режимах.

У фанатов немецкого футбола дискуссий значительно больше. Первый матч на ЧМ-2022 завершился неожиданным поражением от сборной Японии – и это поставило сборную в чрезвычайно уязвимое положение. Подопечные Ханси Флика не имеют права проиграть Испании, учитывая высокую вероятность победы или ничьей японцев с Коста-Рикой. Вылет из группы на втором подряд Мундиале для "Манншафт" можно будет назвать национальной катастрофой.

И если четыре года назад фиаско было логичным и справедливым, то ныне ЧМ-2022 рискует потерять сильный топ-коллектив. Сборная Германии с приходом Флика качественно перестроилась – Ханси сделал из Бундестим новую Баварию (в старте на Японию вышло сразу шесть мюнхенцев). Команда демонстрирует сыгранность и выполняет тактические приемы на уровне клубного футбола, причем игровая модель шикарно использует все особенности футболистов.

Немцы шикарно прессингуют, умело используют фланги и создают большое количество моментов. В первом тайме с японцами все это работало фантастически – Манншафт выдал 80% владения мячом, провел 422 передачи (второй в истории ЧМ показатель для первых таймов, больше только у Испании в матче с Коста-Рикой), нанес 14 ударов (на тот момент это был рекорд) и зажал "самураев" в их штрафной. Точность передач островитян под прессингом подопечных Ханси Флика упала до 58%.

Не хватало только большого количества моментов, а вот во втором тайме все перевернуло перестроение японцев на схему с пятью защитниками. Кроме того, стиль игры Германии с высокой позицией фулбеков (прежде всего, Раума) слишком сильно раскрывал игру. а замены соперника и включение высокого прессинга вообще дезориентировали систему Ханси Флика. Как следствие, количество передач Бундестим на чужой трети уменьшилось вдвое, а Япония стала прижимать гранда – и это вылилось в два гола.

С одной стороны, фиаско выглядит случайным. Германия продемонстрировала все свои достоинства и была обязана закрывать матч еще до перерыва. С другой – команда не смогла отреагировать на изменение рисунка игры, допустив типичные для себя ошибки (аналогичные проблемы возникали еще четыре года назад). В контексте противостояния с монструозной Испанией это изрядно пугает немецких фанов.

Ориентировочные составы на матч Испания – Германия

Испания: Симон – Аспиликуэта, Родри, Ляпорт, Альба – Педри, Бускетс, Гави – Торрес, Асенсио, Ольмо

Германия: Нойер – Зюле, Рюдигер, Шлоттербек, Раум – Киммих, Гюндоган – Гнабри, Мюллер, Мусиала – Хаверц

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Говорить что-то об Испании подробно сейчас и смысла нет. Команда Лучо Энрике близка к идеалу – даже в 2010 году "Фурия Роха" не выглядела настолько мощной. Единственным провалом за полтора года стал проигрыш французам в финале Лиги наций, но качество игры там все равно было высоким.

Самое главное, Испания чрезвычайно гибкая в тактическом плане. Опасения вызывает только реализация – она была уязвимым местом и до Евро-2020, и после него. По одному только матчу против Коста-Рики делать вывод о решении этого вопроса не стоит.

Германии не хватает вариативности в игре, а на свою линию обороны фанаты Бундестим давно уже не надеются. Между тем, ошибки позади (и неидеальный кадровый подбор защитников в целом) тянут подопечных Ханси Флика на дно, учитывая открытый характер матчей сборной. Именно поэтому мы поставим на уверенную победу Испании.

Германия сенсационно проиграла Японии на ЧМ-2022, пропустив от "своих" – разные таймы и расплата за транжирство