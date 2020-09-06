Персонал сборной Украины попал в неприятную ситуацию по прибытию в Мадрид.

Игроки национальной команды Украины быстро прошли паспортный и температурный контроль и сразу с аэродрома выехали автобусом до места своего расположения в Мадриде – в отель Eurostars Suites Mirasierra сборники прибыли без задержек, информирует официальный сайт УАФ.

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А вот административный персонал задержали в терминале – аж на 3 часа. Сначала никто не привозил груз из самолета, а затем испанские таможенники попросили детальное описание содержания каждой сумки и каждого ящика. В конце концов, неизвестно, почему таможня держала груз украинской делегации так долго и просто отпустила персонал.

К слову, игроки национальной команды также сдали тесты на коронавирус перед матчем с подопечными Энрике – все результаты оказались отрицательными. Украинцы продолжают подготовку к следующему матчу Лиги наций.

Напомним, поединок против испанцев состоится уже сегодня, 6 сентября, на миниатюрном стадионе Ди Стефано в Мадриде. Начало поединка – в 21:45.

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