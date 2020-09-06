Персонал збірної України потрапив у неприємну ситуацію по прибутті в Мадрид.

Гравці національної команди України швидко пройшли паспортний та температурний контроль і одразу з летовища виїхали автобусом до місця свого розташування в Мадриді – до готелю Eurostars Suites Mirasierra збірники прибули без жодних затримок, інформує офіційний сайт УАФ.

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А от адміністративний персонал затримали в терміналі – аж на три години. Спочатку ніхто не привозив вантаж із літака, а потім іспанські митники попросили детальний опис вмісту кожної сумки та кожного ящика. Врешті-решт, невідомо, чому митниця тримала вантаж української делегації так довго та просто відпустила персонал.

До слова, гравці національної команди також здали тести на коронавірус перед матчем з підопічними Енріке – всі результати виявились негативними. Українці продовжують підготовку до наступного матчу Ліги націй.

Нагадаємо, поєдинок проти іспанців відбудеться вже сьогодні, 6 вересня, на мініатюрному стадіоні Альфредо Ді Стефано в Мадриді. Початок поєдинку – о 21:45.

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